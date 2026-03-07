Politics Chat, March 6, 2026

Politics ChatPolitics Chat, March 6, 20264661×0:00Current time: 0:00 / Total time: -57:29-57:29Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Politics Chat, March 6, 2026Heather Cox RichardsonMar 07, 2026466ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksPolitics ChatIn which I try to answer your questions about modern politics....In which I try to answer your questions about modern politics....SubscribeListen onSubstack AppSpotifyYouTubeRSS FeedAppears in episodeHeather Cox RichardsonRecent Episodes Politics Chat, March 3, 2026Mar 4 • Heather Cox Richardson Politics Chat, February 26, 2026Feb 27 • Heather Cox Richardson Politics Chat, February 24, 2026Feb 25 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, February 19, 2026Feb 20 • Heather Cox Richardson Politics Chat, February 17, 2026Feb 18 • Heather Cox Richardson Politics Chat, February 13, 2026Feb 14 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, February 10, 2026Feb 11 • Heather Cox Richardson