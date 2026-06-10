Politics Chat, June 9, 2026

Politics ChatPolitics Chat, June 9, 20267161×0:00Current time: 0:00 / Total time: -54:13-54:13Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Politics Chat, June 9, 2026Heather Cox RichardsonJun 10, 2026716ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksPolitics ChatIn which I try to answer your questions about modern politics....In which I try to answer your questions about modern politics....SubscribeListen onSubstack AppSpotifyYouTubeRSS FeedAppears in episodeHeather Cox RichardsonRecent Episodes Politics Chat, June 4, 2026Jun 5 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 2, 2026Jun 3 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, May 28, 2026May 29 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, May 26, 2026May 27 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, May 21, 2026May 22 • Heather Cox Richardson Politics Chat, May 20, 2026May 21 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, May 14, 2026May 15 • Heather Cox Richardson