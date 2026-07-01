Politics Chat, June 30, 2026

Politics Chat Politics Chat, June 30, 202638151×0:00Current time: 0:00 / Total time: -55:20-55:20Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade. Politics Chat, June 30, 2026Heather Cox RichardsonJul 01, 20263815ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksPolitics ChatIn which I try to answer your questions about modern politics....In which I try to answer your questions about modern politics....SubscribeListen onSubstack AppSpotifyYouTubeRSS FeedAppears in episodeHeather Cox RichardsonRecent EpisodesPolitics Chat, June 25, 2026Jun 26 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 23, 2026Jun 24 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 18, 2026Jun 19 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 16, 2026Jun 17 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 11, 2026Jun 12 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 9, 2026Jun 10 • Heather Cox Richardson Politics Chat, June 4, 2026Jun 5 • Heather Cox Richardson