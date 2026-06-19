Politics Chat, June 18, 2026

Politics ChatPolitics Chat, June 18, 20262121×0:00Current time: 0:00 / Total time: -44:36-44:36Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Politics Chat, June 18, 2026Heather Cox RichardsonJun 19, 2026212ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksPolitics ChatIn which I try to answer your questions about modern politics....In which I try to answer your questions about modern politics....SubscribeListen onSubstack AppSpotifyYouTubeRSS FeedAppears in episodeHeather Cox RichardsonRecent EpisodesPolitics Chat, June 16, 2026Jun 17 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 11, 2026Jun 12 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 9, 2026Jun 10 • Heather Cox Richardson Politics Chat, June 4, 2026Jun 5 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 2, 2026Jun 3 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, May 28, 2026May 29 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, May 26, 2026May 27 • Heather Cox Richardson