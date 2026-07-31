Politics Chat, July 30, 2026

Politics ChatPolitics Chat, July 30, 20264761×0:00Current time: 0:00 / Total time: -34:16-34:16Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Politics Chat, July 30, 2026Heather Cox RichardsonJul 31, 2026476ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksPolitics ChatIn which I try to answer your questions about modern politics....In which I try to answer your questions about modern politics....SubscribeListen onSubstack AppSpotifyYouTubeRSS FeedAppears in episodeHeather Cox RichardsonRecent EpisodesPolitics Chat, July 28, 2026Jul 29 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, July 23, 2026Jul 24 • Heather Cox Richardson Politics Chat, July 21, 2026Jul 22 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, July 16, 2026Jul 17 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, July 14, 2026Jul 15 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, July 9, 2026Jul 10 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, July 7, 2026Jul 8 • Heather Cox Richardson