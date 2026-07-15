Politics Chat, July 14, 2026

Politics ChatPolitics Chat, July 14, 20261×0:00Current time: 0:00 / Total time: -49:38-49:38Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Politics Chat, July 14, 2026Heather Cox RichardsonJul 15, 2026ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksPolitics ChatIn which I try to answer your questions about modern politics....In which I try to answer your questions about modern politics....SubscribeListen onSubstack AppSpotifyYouTubeRSS FeedAppears in episodeHeather Cox RichardsonRecent EpisodesPolitics Chat, July 9, 2026Jul 10 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, July 7, 2026Jul 8 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, July 2, 2026Jul 3 • Heather Cox Richardson Politics Chat, June 30, 2026Jul 1 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 25, 2026Jun 26 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 23, 2026Jun 24 • Heather Cox RichardsonPolitics Chat, June 18, 2026Jun 19 • Heather Cox Richardson